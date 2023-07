Incontro a Porto Potenza Picena, «Un futuro a Villa Buonaccorsi»

"Un futuro a villa Buonaccorsi", incontro venerdì alle 19 al belvedere Baden Powell di Porto Potenza Picena organizzato dall’associazione Villae. Al centro, la petizione lanciata in merito al futuro della villa settecentesca comprata all’asta dallo Stato. "Siamo convinti – sostengono – che la cittadinanza debba essere protagonista in questa straordinaria storia del territorio. Villa Buonaccorsi nasconde un potenziale immenso per affrontare problematiche sociali, culturali, ambientali e di sviluppo economico. L’amministrazione sta sbagliando. È arrivato il momento di farglielo capire inviando un messaggio chiaro insieme". L’incontro è aperto a tutti.