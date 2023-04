Incontro a scuola sul cyberbullismo

Le classi della scuola media dell’istituto comprensivo Medi di Porto Recanati hanno incontrato il luogotenente Vito De Giorgi, comandante della locale caserma dei carabinieri, per affrontare il tema del bullismo e cyberbullismo. Il tutto rientrava nel progetto "Cittadino Responsabile". Il luogotenente De Giorgi ha sottolineato che i ragazzi spesso non conoscono i rischi della rete che invece può costituire una trappola. Dopo il racconto di alcune storie di cyberbullismo, che sono finite bene grazie all’intervento di insegnanti e carabinieri, gli alunni hanno posto numerose domande. Il luogotenente De Giorgi ha risposto in maniera empatica, tenendo a precisare che i ragazzi non devono aver timore delle forze dell’ordine, e anzi devono avere il coraggio di rivolgersi a loro. Al termine, il preside Corrado Giulio Del Buono ha ringraziato De Giorgi per l’intervento e il tempo a loro dedicato.