Incontro a Unimc con Hazal Koyuncuer

Oggi alle 18 nell’aula magna della facoltà di Filosofia dell’Università di Macerata l’attivista ed esponente della comunità curda in Italia Hazal Koyuncuer terrà un incontro sul rapporto tra la leadership e la differenza di genere. Si parlerà di come uomini e donne possano guidare la comunità sociale e la vita collettiva. La relazione di apertura sarà proposta da Donatella Pagliacci, dell’università Cattolica di Milano. Koyuncuer racconterà dell’esperienza della costruzione di comunità democratiche e pacifiche nel nord della Siria, evidenziando il ruolo delle donne in questo esperimento sociale e civile di grande valore. L’ingresso è libero.