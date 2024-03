Incontro al teatrino con il filosofo Diego Fusaro

Appuntamento oggi pomeriggio (ingresso libero) alle 18, al teatrino della Fondazione Ircer di Recanati, con Diego Fusaro, filosofo controcorrente del presente, ospite delle associazioni US Acli Recanati e Legalità Organizzata. Fusaro presenterà il suo libro intitolato "Demofobia (Destra e sinistra: la finta alternanza e la volontà di schiacciare il popolo)": quelli che un tempo erano schieramenti in lotta per due opposte visioni del mondo e dell’agire politico sono ormai le facce intercambiabili della stessa medaglia. Per il filosofo la sinistra ha abdicato al suo ruolo di strumento di emancipazione globale e, nei fatti, la destra, cosiddetta sovranista, non si cura minimamente del popolo sovrano. Fusaro spiega come si sia così passati dalla democrazia – il governo del popolo, nella dialettica delle sue articolazioni – alla demofobia: la paura del popolo da parte di chi gestisce monoliticamente il potere.