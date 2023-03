Incontro coi manager Tim "Piano per ammodernare la rete di comunicazione"

Il sindaco Sandro Parcaroli e l’assessore Andrea Marchiori hanno incontrato i manager territoriali di Tim. Durante l’incontro è stato presentato il progetto "Italia 1 Giga" del quale Tim è aggiudicataria del bando pubblico Pnrr per la realizzazione di una serie di interventi volti ad ammodernare le infrastrutture di comunicazione elettronica di Macerata portando la velocità fino a 10 Gbits; un intervento che permetterà di sviluppare servizi ad alte prestazioni. "L’intervento di Tim permetterà di contare su una rete più affidabile e con prestazioni migliori – ha detto Parcaroli –. Il piano avrà ricadute positive in termini occupazionali e di sviluppo. Per la posa della fibra ottica saranno riutilizzate anche le infrastrutture già esistenti con impatto minimizzato. Il programma prevede la copertura totale di scuole, presidi sanitari e abitazioni".