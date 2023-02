Incontro con Andrea Muccioli

Spaccio e consumo di droga, Civitanova - lo dicono i dati del Sert - è diventata una piazza centrale della cocaina, con problemi di dipendenza che interessano tutte le fasce di età e sempre di più i giovanissimi. Per parlare di prevenzione e di lotta alle dipendenze arriva in città Andrea Muccioli, figlio di Vincenzo, il fondatore della comunità di San Patrignano. Su proposta presentata dall’associazione culturale ‘Iustissima Civitas’ e realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale, si terrà la presentazione del libro di Andrea Muccioli ‘Fango e risate’, che racconta la storia di San Patrignano e quella dei primi ragazzi accolti, fino alla morte del suo fondatore. Appuntamento nell’aula consiliare del Comune (via Buozzi) il 22 febbraio, dalle 18 alle 20. Il Comune per finanziare l’evento ha stanziato un budget di 400 euro.