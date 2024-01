Incontro con Brega alla Fototeca

La Fototeca Comunale Morrovalle riparte nel nuovo anno con le proprie attività di circolo fotografico.

E in calendario c’è già il primo appuntamento, patrocinato dal Comune di Morrovalle, che si terrà la sera del 18 giovedì (a partire dalle 21) nei locali della Casa del Fanciullo, che si trova in viale Cesare Battisti, dove in cattedra l’autore Giulio Brega (nella foto), fotografo dell’Associazione Fotografi Italiani e della Federazione italiana associazioni fotografiche. "La forza del suo lavoro – spiegano gli organizzatori - risiede nella capacità di catturare l’attimo perfetto, trasformando l’ordinario in straordinario dandosi sempre l’obbiettivo di raccontare storie e di trasformare semplici momenti in narrazioni visive. La versatilità e l’esplorazione continua in generi diversi – concludono – attestano la sua dedizione all’arte della fotografia come mezzo straordinario per raccontare e raccontarsi". Il 2024 della fototeca morrovallese si è già messo in moto anche sul fronte delle attività da proporre agli associati. "Dopo gli ottimi risultati negli anni precedenti – illustrano - dei nostri contest interni anche quest’anno abbiamo una nuova iniziativa per i sostenitori del circolo "Concorso foto del mese a tema" e gennaio partirà con il tema "Dal basso".

Diego Pierluigi