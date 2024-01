Incontro con i giovani sulle orme di Giacomo Leopardi

Incontri con i giovani e non solo sulle orme di Giacomo Leopardi con "Ed io che sono?" di Alfredo Abbondi. A Civitanova converserà con quanti vorranno alla pasticceria Pàul in via Carducci 6, lunedì alle 18,30. Il 31 gennaio alle 18 alla Croce Verde di Porto Sant’Elpidio. Originario di Monte Urano, laureato in legge a Macerata, poi in teologia alla Gregoriana di Roma, ha studiato al Collegio Capranica della capitale, di cui successivamente è stato anche direttore. Ha sempre seguito il mondo giovanile, che conosce molto bene. Per la Miscellanea della Biblioteca Vaticana Abbondi di recente ha pubblicato inoltre un importante saggio su Baldassarre Boncompagni Ludovisi (1821-1894), Principe di Piombino, uno dei personaggi più noti della nobiltà romana, studiando le sue lettere possedute dalla Vaticana.