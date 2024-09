Incontro con i vertici dell’Arma: "Collaboriamo per la sicurezza"

Incontro tra i vertici dei carabinieri e l’associazione ViviAmo Civitanova, che ha chiesto un maggior preside del territorio. Una delegazione è stata ricevuta in caserma dal comandante provinciale, il colonnello Raffaele Ruocco, e dal comandante della Compagnia di Civitanova Angelo Ciantese. "Onorata, sento il dovere di ringraziare l’Arma a nome di tutti gli iscritti per averci ricevuti e ascoltati. Siamo consapevoli dello sforzo organizzativo e operativo dei carabinieri sul territorio della provincia di Macerata, della loro disponibilità, tempestiva efficienza ed esperienza che noi tutti ammiriamo e apprezziamo" commenta Manola Gironacci (nella foto), ex assessore al turismo, che dell’associazione è presidente e che parla del confronto come "un colloquio proficuo che ci ha trasmesso un messaggio estremamente positivo sul presidio del nostro territorio, con una particolare attenzione su Civitanova per la grande spinta che crea verso il mondo del divertimento".

Il riferimento è anche alla movida, che però questa estate ha fatto rima con episodi di violenza che hanno interessato la zona centro e il lungomare. "A fronte – aggiunge Gironacci – della sensibilità crescente ai problemi legati alla sicurezza, abbiamo espresso il desiderio di un maggiore presidio del territorio, in sinergia con tutte le altre forze dell’ordine, nelle vie del borgo marinaro e in corso Umberto. Un servizio di controllo del territorio aggiuntivo accrescerebbe la sicurezza dei cittadini e aiuterebbe la prevenzione di episodi di microcriminalità". L’obiettivo è creare una sinergia "che darà vita – conclude – a una esperienza che, si spera, incrementerà il presidio su Civitanova e una maggiore percezione della sicurezza da parte dei cittadini e dei turisti. Siamo convinti che la collaborazione porti a ottimi risultati e che un occhio in più sulla città da parte dell’Arma dei carabinieri sia testimonianza di una collaborazione che ci vede uniti nell’obiettivo di una Civitanova più sicura".

l. c.