Incontro con il fotoreporter Boccia per gli allievi della Scuola Leopardi

Oggi alle 17 gli studenti della Scuola di studi superiori Leopardi dell’Università di Macerata incontrano il fotoreporter Mario Boccia. L’appuntamento, in collaborazione con l’associazione Babelia&C, è aperto al pubblico ed è titolato "Il linguaggio delle immagini"; si svolgerà in piazza Strambi, con possibilità di collegamento da remoto. Boccia è un fotografo e giornalista specializzato in reportage sociali e di attualità internazionale. Per 15 anni ha lavorato in vari scenari di guerra o di alta tensione sociale in tutto il mondo pubblicando articoli e fotografie con le maggiori testate giornalistiche italiane. Durante l’incontro Boccia ripercorrerà la sua esperienza riportando testimonianze, immagini e storie che raccontano la complessità e le contraddizioni delle vicende che hanno caratterizzato i Balcani.