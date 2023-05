Incontro con il poeta Piersanti

’Libri in Accademia’ chiude in bellezza la stagione corrente, ospitando uno dei massimi esponenti della poesia contemporanea, Umberto Piersanti. Da segnare in agenda la data del 10 maggio alle 10 all’Accademia di Belle Arti di Macerata. Classe 1941, nativo di Urbino dove ha insegnato a lungo, Piersanti (nella foto) è un poeta della memoria, il cantore di una natura suggestiva e autentica, depositaria di storie e leggende, narrata con sorprendente semplicità e straordinaria tensione lirica. Piersanti incontrerà il pubblico di studenti e di appassionati per parlare dei suoi scritti e per condurci alla scoperta della sua opera lirica, in particolare, della sua raccolta poetica Campi di ostinato amore. Introducono e moderano l’incontro Loredana Finicelli e Agnese Sferrazza, docenti dell’Accademia. Intervento e saluti iniziali delle direttrici professoressa Rossella Ghezzi (Accademia di Macerata) e della professoressa Loredana Rea (Accademia di Macerata).