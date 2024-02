Incontro con il vice ministro. Valpotenza: la Provincia può convocare il tavolo tecnico

Il vice ministro ai Trasporti, Edoardo Rixi, ha ricevuto ieri una delegazione maceratese composta dal presidente della Provincia Parcaroli e il vice Buldorini, il segretario generale di Confartigianato Menichelli, il direttore della Cna Massimiliano Moriconi, l’onorevole Giorgia Latini, segretario della Lega Marche, e il vice Mauro Lucentini. Al centro dell’incontro la viabilità del maceratese, in particolare il progetto Valpotenza che rientra nella programmazione della Provincia per il rilancio del territorio. "L’incontro ha evidenziato il grande lavoro di concertazione con gli attori del territorio e di sintesi delle istanze svolto finora dalla Provincia – spiegano Parcaroli e Buldorini –. Dal Ministero abbiamo avuto il mandato formale per convocare un tavolo tecnico, che comprenderà anche Anas e Regione Marche, necessario per sottoscrivere l’accordo di programma propedeutico alla convenzione con il ministero dei Trasporti che porterà all’avvio della progettazione. Con Rixi abbiamo concordato anche la rimodulazione del finanziamento di 500mila euro dai fondi per la coesione territoriale per potenziare la viabilità di Villa Potenza in previsione dell’apertura del nuovo Centro Fiere e lo stanziamento di risorse per completare la messa in sicurezza dei ponti sul territorio provinciale. Procederemo ora con la road map concordata velocizzando, per quanto possibile, i tempi previsti". "Ancora una grande prova della sinergia che per la Lega, partito dei territori, non è solo uno slogan – aggiungono Latini e Lucentini –. La provincia di Macerata soffre di un ritardo infrastrutturale che per troppo tempo ne ha penalizzato le potenzialità. La Lega continuerà a mettere a disposizione il suo spirito concreto e fattivo di squadra per recuperare prima possibile questo gap".