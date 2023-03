Incontro con la comunità peruviana

Incontro aperto al pubblico con la comunità peruviana oggi alle 17.30 nella sede del movimento ’Dipende da noi’ in corso Dalmazia, 144. Ne sarà protagonista un suo esponente di rilievo, Fernando Panta Merino. ‘Oggi in Perù: la democrazia violata’ il tema centrale dell’incontro e sarà dedicato sia all’approfondimento della crisi della democrazia in questo paese del Sud America, sia alla conoscenza della condizione della comunità peruviana nella città di Civitanova. "Nella nostra città – dice Elisabetta Giorgini di ’Dipende da noi’ – convivono mondi paralleli che per lo più non si incontrano.

I civitanovesi, da un lato, e le comunità straniere residenti dall’altro. La politica locale continua a muoversi come se queste persone venute da altre nazioni non esistessero. Esse non hanno voce, né tantomeno rappresentanza nel nostro Comune".

"È invece urgente – sottolinea la Giorgini – lavorare per realizzare una comunità cittadina multietnica, solidale e dedita al bene di tutti, evitando che le differenti provenienze diventino un ostacolo o un pretesto per la discriminazione". Il dibattito, specifico, sui peruviani, sarà solo l’esempio per tante altre comunità presenti in città e sul territorio, non sempre considerate e integrate come dovrebbero.