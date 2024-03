Incontro con la divulgatrice sanitaria Rossiello

Nuovo appuntamento con la rassegna cultura Filosofarte patrocinata dall’amministrazione comunale di Civitanova. Domani alle 20, alla Locanda sul Mare (lungomare nord di Civitanova), la divulgatrice sanitaria e medica di famiglia, Ilaria Rossiello (nella foto) presenterà il suo libro dal titolo "Con il camice al rovescio", una sorta di gita nel mondo della sanità e della salute. La storia è quella di una medica di famiglia che racconta come funziona il suo lavoro e l’organizzazione della sanità, oltre a spiegare in modo chiaro e frizzante quali sono le malattie più diffuse e come gestirle. "ll camice – spiega l’autrice – si rovescia quando avrete gli strumenti per auto-medicarvi, per fare un triage, per soccorrere una persona in strada e per riconoscere i campanelli d’allarme delle principali malattie. Aumentare la cultura sanitaria permette alla società di evolvere e di gestire in modo più consapevole i servizi e l’auto-medicazione". L’incontro è gratuito e aperto alla cittadinanza. Chi vuole potrà cenare al ristorante su prenotazione.