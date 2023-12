Incontro con l’afgana Fatima Haidari

Dopodomani alle 17 si terrà un convegno pubblico con Fatima Haidari, prima guida turistica donna afgana: nella sede Lemon e Confesercenti Macerata in piazza Vittorio Veneto, racconterà la sua esperienza come professionista nel settore turismo, la fuga dall’Afghanistan dopo il ritorno dei talebani e la sua nuova vita in Italia, fornendo aiuto alle ragazze afgane attraverso l’associazione Alefba. L’incontro vedrà anche gli interventi di Micol Caramello, presidente Federagit, e Ines Corti, esperta di diritti umani. Modera Federica Curzi. "È importante questo convegno sia per la categoria delle guide turistiche, sia per la città", commenta Daniela Perroni, guida turistica. La presenza di Fatima Haidari a Macerata è dovuta a Flaminia Costa. Ulderico Orazi, presidente Confesercenti: "È un’occasione per un confronto fra due paesi lontani tra loro, ma accomunati dalla loro ricchezza storica, culturale e artistica".