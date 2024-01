Incontro con l’Anpi nella Giornata della Memoria

Anche Civitanova si prepara a celebrare la giornata di oggi 27 gennaio. In occasione della Giornata della Memoria, che si celebra oggi infatti, la sezione dell’Anpi (Associazione Nazionale Partigiani) di Civitanova organizza nel pomeriggio, a partire della 16, un incontro nella propria sede di via Mandela, al civico 6. Sarà un’occasione per ricostruire gli episodi storici, legati all’epopea della Resistenza, alle deportazioni nei campi di prigionia e di sterminio, accaduti a Civitanova.

Durante l’iniziativa parlerà il presidente dell’Anpi, Francesco Peroni, per sottolineare il valore della testimonianza, e ci saranno contributi forniti attraverso ricerche, video, immagini e interventi per raccontare anche le gesta dei pescatori civitanovesi, che in quel periodo diedero il loro contributo e che verrà oggi ricordato. Interverranno il professor Pierluigi Cavalieri, Angelo Formica e Amedeo Regini, oltre a Peroni. L’incontro è aperto alla partecipazione del pubblico.