Incontro con Lepretti e Piersanti. Prosa, poesia e arte delle Marche

L’auditorium del Centro mondiale della poesia a Recanati sabato sera ospiterà lo scrittore Andrea Lepretti (nella foto) che, dialogando con il poeta Umberto Piersanti, presenterà il libro scritto con lui dal titolo "Se mai vedi quel paese" (Affinità Elettive Edizioni).

L’idea del volume nasce da un dialogo tra Dante e il fanese Jacopo del Cassero che si trova in Purgatorio, laddove ci sono le anime di chi, morto di morte violenta, ha fatto appena in tempo a chiedere perdono a Dio o alla Madonna, salvandosi così dall’Inferno. Del Cassero si rivolge a Dante lamentandosi per il fatto che i suoi familiari, che si trovano in "quel paese/che siede tra Romagna e quel di Carlo", non pregano e non fanno dire le messe per la salvezza della sua anima, aumentando così il tempo della sua permanenza nel Purgatorio. La frase pronunciata è la prima definizione esatta delle Marche, ed è anche l’occasione per Piersanti per fare una disanima artistica del paesaggio marchigiano visto da Gabicce fino a San Benedetto. La novità di questa pubblicazione sta nell’avere intrecciato i quadri degli artisti marchigiani e non alla narrativa e alla poesia, firmata dagli autori che hanno avuto modo di incontrare le terre marchigiane.

Durante l’incontro ci saranno anche suggestioni sonore grazie alla musica del violino di Ernesto Quintero. Presenterà la serata Tiziana Bonifazi.

L’ingresso è libero, passando dall’ex convento di Santo Stefano nel piazzale Franco Foschi.

a. t.