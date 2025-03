Incontro con lo Zen allo Yoga studio

"Incontrare lo Zen" è il titolo dell’incontro che si terrà sabato alle 17 nel Parsifal Yoga Studio, una delle scuole di yoga più antiche d’Italia, guidata da Andrea Falaschini in corso Umberto I, 213 (galleria di palazzo Pistilli) a Civitanova. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, è organizzato con Filosofarte e patrocinato dall’amministrazione comunale. Protagonista della serata sarà Simona Quieto, psicoterapeuta, insegnante di meditazione e autrice del libro "Zen". Durante l’incontro, presenterà il suo lavoro e guiderà i presenti in una pratica meditativa.

"Siamo orgogliosi di patrocinare questo evento che promuove il benessere e la crescita personale – ha dichiarato il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica, durante la presentazione con Gianluca Crocetti e Andrea Falaschini –. La nostra città accoglie con entusiasmo iniziative culturali e formative che arricchiscono la comunità. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare e a scoprire i benefici dello Zen, un’antica disciplina che aiuta a ritrovare equilibrio e consapevolezza nella vita quotidiana". Simona Quieto è psicoterapeuta e analista junghiana. "Durante l’incontro – spiega Falaschini – risponderà alle domande del pubblico e offrirà spunti pratici per integrare lo Zen nella vita quotidiana". Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 388 3427051.

In seguito invece alle numerose richieste di partecipazione all’evento “Hikikomori: il silenzio che grida. Alla scoperta delle radici dell’isolamento sociale degli adolescenti", l’appuntamento si terrà non più in Comune ma nel eatro Cecchetti, domani alle 21.