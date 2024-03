Incontro con Sagripanti sul rapporto umano tra psichiatra e paziente

Nuova iniziativa firmata dallo Sta Sperimentale Teatro Teatro A, organizzata con il patrocinio del Comune, nell’ambito delle celebrazioni per i suoi 60 anni di attività. Oggi alle 18 nella sede Lo Stabile – Palazzina sTa in via Panfilo, ci sarà un incontro con Ubaldo Sagripanti, psichiatra e scrittore, che tratterà un tema di carattere sperimentale, l’estensione della pratica di medicina narrativa alla psichiatria, volta a migliorare e arricchire il piano del rapporto umano tra psichiatra e paziente. Al termine, una lettura del breve testo "Responsoriale", incentrato sul sentimento di pietas del medico nei riguardi dei pazienti, cioè di indispensabile humanitas, recupero necessario se non si vuole perdere la vera dimensione del curare l’altro.