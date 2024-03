Incontro con Tozzi definitivamente annullato

Causa sopraggiunti motivi di salute del geologo Mario Tozzi, è stato definitivamente annullato l’incontro "Global Warming tra scienza e politica" programmato per il prossimo martedì 26 marzo. Ad annunciarlo è stata la stessa organizzazione del Rivela Festival, che si era vista costretta ad un precedente rinvio lo scorso 29 febbraio, per un imprevisto impegno televisivo per Tozzi. Questa volta però è stato specificato che "purtroppo l’evento subirà definitivo annullamento in quanto non ci sono ulteriori disponibilità coincidenti dei due artisti nel periodo designato dal festival. Mario Tozzi si scusa con il pubblico per il disagio arrecato e spera di tornare a Matelica e al Rivela Festival in futuro". I biglietti acquistati online saranno automaticamente rimborsati da parte del circuito Ciaotickets, mentre per gli altri sarà necessario recarsi presso i punti vendita di acquisto. Per informazioni: 392-4450125.