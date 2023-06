Incontro Culturale, Omaggio alle Donne Pioniere al Ristorante DiGusto

Si terrà venerdì alle 18.30 al ristorante DiGusto, l’appuntamento culturale con le "Donne Pioniere", piccolo percorso tra figure femminili che hanno apportato un elemento di rottura e di innovazione nei vari campi in particolare dall’Ottocento in poi. Le donne che dalla filosofia alla letteratura, dalla politica all’arte hanno aperto un passaggio per le grandi donne del nostro secolo saranno omaggiate con brevi note di commento e alcune letture di Mina Sehdev e Lucia Nardi (LuNa). L’incontro si concluderà con un aperitivo cena. Prenotazioni: WhatsApp al 320.8231167.