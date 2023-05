Incontro dedicato a Carlo Urbani, il figlio: "Papà, un grande esempio"

La sezione dell’Avis di Cingoli ha intitolato "Il coraggio di donare" l’incontro dedicato a Carlo Urbani, il medico e microbiologo dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) morto vent’anni fa dopo aver identificato per primo la Sars (polmonite atipica). La manifestazione è stata organizzata dalla sezione dell’Avis di Cingoli, in collaborazione con l’istituto comprensivo "Enrico Mestica", per i frequentanti le prime classi della Secondaria di Primo grado, che hanno gremito l’Auditorium Santo Spirito in cui l’iniziativa, patrocinata dal Comune, si è svolta con pieno successo. All’attento uditorio Florina Crescimbeni, presidente dell’Avis locale, sottolineando l’attività della sezione, ha evidenziato l’importanza di poter ascoltare testimonianze su chi ha fatto, del donarsi agli altri, una ragione di vita. Il sindaco Michele Vittori, presente con l’assessora Martina Coppari, ha rivelato di essere divenuto donatore "superando un personale timore", ritenendosi ampiamente gratificato dalla decisione. L’insegnante Ilaria Severini, autrice del libro "Carlo Urbani, una vita per gli altri" ne ha curato un’esaustiva e sollecitante presentazione, quindi è intervenuto Tommaso Urbani, presidente dell’associazione italiana dedicata al padre Carlo. Ricordando le sue esperienze fin da bambino, con i trasferimenti della famiglia in Cambogia e Thailandia, ha voluto precisare: "Mio padre è stato per noi un grande esempio, soprattutto per le sue doti umane: tutte le sue scelte personali sono state compiute mettendo al centro il bene per gli altri". E la dirigente del comprensivo "Mestica", Emanuela Tarascio ha concluso mettendo in risalto le qualità principali, coraggio e forza, che hanno contraddistinto l’esistenza di Carlo Urbani.

Nella foto, Martina Coppari assessora, Tommaso Urbani, Floriana Crescimbeni presidente Avis Cingoli, Michele Vittori sindaco, Ilaria Severini scrittrice, Emanuela Tarascio dirigente comprensivo "Enrico Mestica""

Gianfilippo Centanni