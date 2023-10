Incontro dedicato ai paesaggi come volàno per il turismo Domani, incontro sui paesaggi del territorio come volano per il turismo. Interverranno esperti di marketing territoriale, scienziato nucleare, tour operator, formazione e imprenditore. Politeama di Tolentino, ore 9. Promosso da Comune e 22 Periodico.