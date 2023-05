Incontro dedicato alla tutela delle condizioni di vita della comunità

Un primo incontro, con lo scopo di affrontare il tema della tutela e della promozione delle condizioni di vita della comunità tolentinate, di pensionati, lavoratori e disoccupati. È quello avvenuto tra il sindaco Mauro Sclavi e i sindacati Spi (Sindacato pensionati italiani) Cgil, Nidil (Nuove identità di lavoro) Cgil, Cisl e Fnp (Federazione nazionale pensionati) Cisl, rappresentate da Domenico Ticà, Stefano Tordini, Serena Girotti, Giulio Marinozzi, David Ballini e Rosaria Giacomozzi. "Si è discusso, in particolare, degli interventi in ambito sociale previsti dal Comune di Tolentino – spiega l’ente – e di come sia necessario un confronto costante con le organizzazioni sindacali per avere uno sguardo lungo, capace di guardare alla complessità che i territori esprimono e saperne leggere i reali bisogni. Molto proficuo questo primo incontro in cui il sindaco Sclavi ha espresso la sua volontà di proseguire la discussione con un’attenzione al confronto continuo tra le parti, intorno alle tematiche del sociale tra cui le politiche per gli anziani, la non autosufficienza, la disabilità, le politiche giovanili, la povertà, il disagio economico, gli appalti e la vivibilità delle città". L’incontro è avvenuto nell’ambito della contrattazione sociale e territoriale.

l. g.