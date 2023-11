Incontro dedicato alle famiglie

Riprendono al Villaggio San Michele Arcangelo gli incontri della Pars inseriti nel programma Il Circolo del Villaggio ed il prossimo appuntamento è fissato per domenica (ore 11.30), con l’evento "La regola dell’amore. Un cammino per famiglie nell’epoca dell’incertezza". Questo è infatti il titolo del libro che sarà presentato da Gianluca Attanasio, uno degli autori insieme con Lidia Catalano e Ilaria Giudici, nato a Milano nel 1968, dove si è laureato in filosofia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, per poi entrare nel seminario della Fraternità San Carlo a Roma. Ordinato sacerdote nel 1995, da allora ha ricoperto vari incarichi nella casa-madre della Fraternità e dal 2012 ha aperto una nuova missione della Fraternità nel quartiere Sanità a Napoli. Spesso presente in trasmissioni radiofoniche, Attanasio ha incontrato e accompagnato numerosi gruppi di famiglie in percorsi di approfondimento sul rapporto tra genitori e figli, il libro appunto si presenta come una sorta di guida, utile per le famiglie. L’appuntamento sarà preceduto alle 10.30 da una messa che si svolgerà nella chiesetta di Santa Maria del Cigliano, al termine della presentazione ci sarà un pranzo. La partecipazione all’evento ha un costo di 20 euro (bambini sotto i 12 anni, 12 euro) e per prenotarsi è possibile contattare il numero 3209184170.