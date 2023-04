Incontro dei geometri del cratere con Castelli "Ho ricevuto un documento che esaminerò"

"All’incontro con i presidenti dei Collegi provinciali dei geometri delle quattro regioni del sisma 2016, che si è svolto a Caldarola, mi è stato sottoposto un documento con suggerimenti puntuali, che prenderò in esame con attenzione". È la promessa del commissario straordinario Guido Castelli, che aggiunge: "Cercheremo di intervenire per dare risposta alle criticità tecniche evidenziate anche per un utilizzo più efficace della nuova piattaforma Gedisi. I collegi e gli ordini professionali sono importanti alleati nell’attuare la ricostruzione e la loro funzione di controllo interno può anche contribuire a limitare comportamenti deontologicamente non corretti, ove esistenti. Il loro apporto può davvero fare la differenza". "È necessario mettere i tecnici nelle condizioni di svolgere la propria attività – ribadisce il Collegio Geometri di Macerata –. Sono il motore della ricostruzione e lo hanno sottolineato il prefetto Flavio Ferdani, Enrico Rispoli, segretario del Consiglio nazionale geometri, e lo stesso Castelli, prima di rispondere alle proposte migliorative al Testo unico per la ricostruzione privata avanzate dai presidenti dei geometri di Macerata, Ascoli, Ancona, Camerino, Fermo, L’Aquila, Perugia, Pesaro, Pescara, Rieti, Teramo e Terni". Disponibilità, da parte della struttura commissariale, per l’estensione della maggiorazione del contributo agli edifici unifamiliari "casa e bottega".