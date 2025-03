Incontro del Consiglio delle donne. Al lavoro sull’intitolazione di un luogo a Maria Pucci

Nuova riunione in arrivo per il Consiglio delle donne di Macerata, convocato dalla presidentessa Lorella Benedetti e in programma lunedì alle 18.30, nella cornice dell’aula consiliare del palazzo municipale in piazza della Libertà. Parte dell’ordine del giorno di lavoro sarà la discussione delle varie proposte relative ad alcune iniziative che il Consiglio vuole portare avanti; tra queste, la presentazione del libro "Luce" dell’autrice Clarissa Gori, una raccolta di suggerimenti preziosi basati sul benessere, e la riflessione sul metodo mindfulness con Francesca Caldarelli. Infine, il Consiglio delle donne prenderà in esame la proposta di intitolare un luogo istituzionale alla figura di Maria Pucci, prima consigliera comunale di Macerata e in secondo momento eletta parlamentare.