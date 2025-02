Incontro tra orso e cinghiale in mezzo alla neve, il raro video: “Interazione mai vista prima”

Macerata, 1 febbraio 2025 – Se si dedicano cinque giorni a settimana allo studio del comportamento degli orsi è difficile ma non impossibile essere la persona giusta nel luogo giusto al momento giusto. Così è stato per lo zoologo e filmmaker maceratese Paolo Forconi che, qualche giorno fa, si è trovato a riprendere, da una distanza di 900 metri, in uno dei suoi appostamenti qualcosa di molto raro.

Lo zoologo e filmmaker maceratese Paolo Forconi ha filmato lo strano incontro tra un orso e un cinghiale

Di che si tratta?

"Ero all’interno del Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise (Pnalm) e ho potuto filmare l’intera scena: un cinghiale era sdraiato sulla neve, l’orso si è avvicinato e poi lo ha seguito per circa 40 metri scacciandolo dalla sua area di alimentazione. Di seguito l’orso si è messo a mangiare le ghiande che trovava scavando nella neve”.

Cosa ha di straordinario questo video?

“È un video raro perché, che io sappia, non si era mai visto questo tipo di interazione e competizione fra orso e cinghiale e in più realizzato a metà gennaio, con 20 cm di neve e una temperatura di –10 °C cioè quando, in teoria, gli orsi dovrebbero essere in ibernazione”.

In che zona ha realizzato il filmato?

"In Abruzzo, all’interno di un bosco di Roverella. Lo scorso anno c’è stata una grande produzione di ghiande che costituiscono la principale fonte di cibo per gli orsi in questo periodo”.

Il giovane orso è particolarmente attivo, qual è la causa?

"C’è un ente spagnolo, la Fundaciòn Orso Pardo, che ha pubblicato un video di un’orsa con il suo piccolo fra le montagne innevate del Cantabrico. Riguardo al fatto che questi comportamenti siano attribuiti esclusivamente agli effetti del cambiamento climatico, io non mi sbilancerei troppo ma di certo questo 2025 è iniziato per me con filmati di orsi attivi in Centro Italia a temperature ampiamente sotto lo zero e la neve, cosa non comune".