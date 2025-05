Incontro per difendersi dalle truffe

Oggi, alle 17, alla Bocciofila di località Le Grazie a Tolentino, su invito del presidente Claudio Pascucci, il gruppo di volontariato e protezione civile dell’Associazione nazionale della Polizia di Stato (Anps) illustrerà ai soci e ai cittadini come difendersi dalle truffe. Queste purtroppo proseguono a verificarsi con notevoli ripercussioni non solo economiche, ma anche sullo stato d’animo delle vittime, specie se anziane, come nella maggior parte dei casi. Questa campagna di prevenzione è accompagnata dalla consegna di un opuscolo, che contiene ben 52 casi di truffe Interverrà anche il medico Claudio Maria Vitiello, cardiologo, proprio in considerazione che la truffa incide a livello fisico e psicologico. Dopo i saluti del sindacoSclavi, vicepresidente del Consiglio regionale Pasqui, il presidente della bocciofila Claudio Pascucci, relazionano il commissario capo Valter Angelici e Claudio Tarulli della Rete Educazione Digitale. Si replica domani, alle 17 a Macerata agli Antichi Forni.