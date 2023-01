Incontro per imparare a dare scacco ai truffatori La polizia in cattedra al circolo Acli delle Vergini

La polizia incontra gli anziani, per metterli in guardia contro le truffe. Venerdì alle 21.15 al circolo Acli delle Vergini, in via Galasso da Carpi, si è tenuto il primo di una serie di incontri organizzato dall’Acli provinciale. Dopo i saluti del questore Vincenzo Trombadore e della presidentessa provinciale Acli Roberta Scoppa, hanno preso la parola il commissario Valter Angelici, dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura, e gli ispettori Dimitri Montecchiari e Michele Bocchi, per mettere in guardia i cittadini, e in particolare gli anziani, sui trucchi più usati dai truffatori. L’incontro, promosso anche con la collaborazione della Federazione anziani e pensionati Acli di Macerata, è stato il primo di una serie di appuntamenti, voluti anche di concerto con la prefettura per sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza.