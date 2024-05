Incontro per ricordare monsignor Luigi Bettazzi e l’impegno per la pace

La figura di monsignor Luigi Bettazzi (Padre Conciliare a soli 39 anni, profeta di pace, presidente di Pax Christi), scomparso a quasi cento anni l’estate scorsa, è stata ricordata nell’auditorium Don Lino Ramini della parrocchia San Pietro da tre giornalisti e scrittori, quali Luigi Accattoli (vaticanista prima di Repubblica, poi del Corriere della Sera), Sergio Paronetto di Verona e Fulvio Fulvi del quotidiano Avvenire.

Hanno introdotto i relatori il parroco don Mario Colabianchi e Aldo Caporaletti. L’itinerario personale, spirituale e intellettuale di Bettazzi è stato ripercorso alla luce di ricordi personali e del suo ultimo libro "A tu per tu con Dio" (Edizioni Dehoniane di Bologna), da considerarsi il suo vero testamento. All’inizio è stato proiettato un video in cui un Bettazzi ha ricordato il valore della pace per gli uomini. Paronetto, Fulvi ed Accattoli hanno ricordato che nel 1992 Bettazzi, assieme a don Tonino Bello e a molti giovani, salpò dal porto di Ancona per recarsi come messaggero di pace a Sarajevo, assediata allora dalle truppe serbo-bosniache.

Ennio Ercoli