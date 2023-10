Incontro: prevenzione delle sindromi geriatriche e delle truffe ai danni degli anziani

Oggi, alle 16.30, l’assessorato alle Politiche sociali di Tolentino, incontro "Vivere la terza età" per la prevenzione delle sindromi geriatriche e delle truffe agli anziani. Si svolgerà al centro "Santa Teresa" in via degli Ortolani. Intervengono il sindaco Sclavi, l’assessore Lucaroni, il presidente del centro S.Teresa, Cesini, il consigliere comunale Mosca, Marbardi medico geriatra Ast e il maggiore Giulia Maggi. Ingresso libero e aperto a tutti.