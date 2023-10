"Incontro pubblico a Corridonia: niente discarica".

"Discarica: fase finale", è ben chiaro quale sarà il tema al centro dell’incontro pubblico organizzato dal comitato "Corridonia Green No Discarica" ed in programma per la sera del 20 ottobre (ore 21.15) presso l’ex mercato coperto di via Cavour. "Durante la serata tratteremo la tematica della discarica provinciale – ha illustrato il presidente Andrea Germondari (nella foto) – giunta alle fasi finali di approvazione, ed i futuri scenari possibili per il nostro territorio. Parleremo delle iniziative che abbiamo in programma e continueremo il dialogo con le istituzioni preposte – ha poi aggiunto - abbiamo invitato per l’occasione il sindaco di Monte San Giusto, il presidente dell’Ata3 e l’assessore regionale all’ambiente. Interverrà la Sindaca di Corridonia e al termine dell’incontro saranno previste domande ed interventi del pubblico".

Non molla la presa perciò il comitato, considerando inoltre che a dicembre, sembra sarà resa nota la tanto attesa sintesi conclusiva, dopo lo studio delle osservazioni, dalla quale verrà fuori la rosa dei siti potenzialmente idonei per ospitare la discarica provinciale, sui quali poi procedere con la comparazione. "Chiaramente se Corridonia figurerà nella rosa finale, questa non sarà la nostra ultima serata di confronto – ha precisato Germondari – tant’è che ci stiamo strutturando per il futuro nel caso si verificasse questa opzione. Ad oggi stiamo vivendo un momento di attesa così come è stato negli ultimi quattro anni, da ciò si denota anche una certa debolezza da parte della politica, la quale non riesce ad andare avanti su questo fronte e per l’appunto, nel corso dell’incontro pubblico, analizzeremo di ciò che è abbiamo fatto e annunceremo i prossimi punti della nostra battaglia – ha chiosato – parlando anche del piano d’ambito appena approvato, che pensiamo sia veramente da cestinare, quindi, spiegheremo quello che non è andato. Di sicuro, in merito alla scrematura dei potenziali siti per la discarica, ci auguriamo che i tecnici svolgano un lavoro coscienzioso e rispettoso della normativa, soprattutto che sia frutto di una scelta tecnica e non politica".

Diego Pierluigi