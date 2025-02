Incontro pubblico con la giunta. Bilancio di metà mandato

Appuntamento questa sera alle 21.15 al teatro Lanzi di Corridonia, dove la sindaca Giuliana Giampaoli incontrerà la cittadinanza per un resoconto dettagliato sulla prima parte di mandato, con un focus sui risultati raggiunti, i progetti in corso e le sfide future. Un’assemblea pubblica, alla presenza di giunta e consiglieri comunali in cui verranno illustrati gli interventi che hanno interessato il territorio e la città che segnerà un’importante occasione di trasparenza e partecipazione democratica.

"Abbiamo impostato tutta l’azione amministrativa con una visione di lungo respiro – ha sottolineato la sindaca Giampaoli – partendo con l’analisi di un contesto fortemente ferito dal sisma prima, dalle crisi sanitarie ed energetiche, poi da un calo demografico e un fenomeno di spopolamento dell’entroterra che non risparmia nessun Comune. Con questo spirito abbiamo predisposto il terreno e seminato. Oggi possiamo cominciare a vedere il frutto di tanto lavoro. Da qui a pochi anni tante saranno le opere che vedranno la conclusione, molti i lavori, anche di ricostruzione privata, interessati giocoforza da una accelerazione positiva. La sfida sarà poi quella di far rivivere luoghi e contenitori, recuperando l’identità storico culturale e valorizzando il nostro bene più prezioso, che è la qualità della vita".