Incontro pubblico sulla ricostruzione con il commissario. Castelli e Lucarelli

Dopodomani, alle 21.15 al Polo informatico Ludovici B (aula B1) in via Madonna delle Carceri, ci sarà un incontro pubblico sulla ricostruzione promosso dall’amministrazione. Interverranno il sindaco Roberto Lucarelli, il commissario straordinario Guido Castelli e il direttore Usr Marco Trovarelli. Saranno illustrate nel dettaglio le ordinanze speciali per le cantierizzazioni e gli interventi. "Un momento fondamentale per conoscere il futuro di Camerino", spiega l’ente.