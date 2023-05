Incontro su ecologia dei prati e pascoli

"Le praterie: ecologia, biodiversità dei prati e pascoli" è il titolo dell’incontro che si svolgerà venerdì dalle 18 alle 20 a Bolognola, in via Raffaele Marchetti, promosso da Comune, Unicam e i presìdi Slow Food di Monti Sibillini, Loreto Val Musone, Marche. L’introduzione sarà a cura del professor Andrea Catorci dell’università di Camerino e di Leonardo Marotta (Slow Food Loreto e Val Musone). Un assaggio dei prodotti e un dibattito sulla loro importanza per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Gli organizzatori punteranno l’attenzione sulla biodiversità delle erbe foraggere dei prati e dei pascoli.