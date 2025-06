Incontro su educazione e adolescenti

Educazione come responsabilità personale e condivisa, questo il tema del confronto pubblico dal titolo "C’è ancora speranza per i nostri figli? E per noi?" organizzato per martedì alle 18, dall’assessorato alle Politiche sociali ed educative del Comune, in sala consiliare nell’ambito del progetto "Dialoghi educativi".

Ospiti della serata di riflessione sul dialogo tra adulti ed adolescenti, saranno don Simone Riva e don Alessandro Cerrutti, entrambi insegnanti che conoscono e sperimentano quotidianamente l’incontro con i ragazzi. I relatori saranno intervistati da Patrizia Brunellini, presidente di "Arca Centro Culturale", sulle problematiche del disagio adolescenziale nel contesto attuale in cui genitori e insegnanti si trovano sempre più spesso in difficoltà nel porsi in relazione con i bambini e gli adolescenti e viceversa.

"L’assessorato riafferma il suo impegno a costruire un presente e un futuro per i nostri giovani, ascoltando le loro voci e valorizzando le loro potenzialità – ha detto l’assessore Barbara Capponi –. Ringraziamo i relatori per la loro testimonianza preziosa e per il contributo al dibattito che sarà costruttivo e profondo. Stiamo lavorando per creare spazi di ascolto e di crescita, dove gli adolescenti possano esprimersi e sviluppare le loro abilità, grazie a progetti come ad esempio gli sportelli adolescenza, il corso di fotografia, il teatro e il percorso sul bullismo".