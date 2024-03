Incontro su Leopardi e don Giussani

Sabato alle 18, nell’aula magna del Comune di Recanati, proposto dal centro culturale Giacomo Leopardi, si terrà un incontro dal titolo "Cara beltà… un pensiero sorgivo in Leopardi e Giussani". Interviene Davide Prosperi, presidente della fraternità di Comunione e Liberazione, che evidenzierà l’importanza del genio recanatese nell’opera educativa del sacerdote lombardo. In quasi tutti i testi di don Giussani ci sono riferimenti a Leopardi, non tanto in relazione all’opzione negativa del poeta quanto alla potenzialità delle domande radicali presenti nelle sue poesie.