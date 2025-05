Incontro su salute e benessere con il professor Lissoni

Domenica alle 17 il residence "M’illumino d’immenso" a Matelica ospita "Loveland", ovvero come celebrare la bellezza della natura approfondendo temi legati alla salute e al benessere. L’ospite d’onore è il professor Paolo Lissoni (nella foto), oncologo ed endocrinologo; è considerato il padre della Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia clinica (Pnei), in particolare in ambito oncologico. Questi parlerà della ricerca da lui condotta di "come vivere il climaterio in un regime di ritrovata nuova primavera o come lui la chiama di "Meno-pausa" ossia di non pausa", spiegano gli organizzatori. Interverranno il dottor Pasquale Palazzo, uno dei massimi esperti a livello europeo sulla fitoterapia, il ricercatore Enrico Capurro, il dottor Fabrizio Camilletti sulla biologia molecolare delle emozioni e la dottoressa Dora Siragusa, medico olistico di salute estetica, che saranno a disposizione per consigli preziosi. "Tra le sorprese, la possibilità di bere l’"elisir di lunga vita", il succo purissimo del melograno offerto dalla Melograno Vitabio", proseguono. Per partecipare basta prenotare al 335340061. "Loveland" è ideato e curato da Arte per Le Marche.