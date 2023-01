Incontro su scuola ed educazione

"Limiti e contraddizioni dell’educazione alla cittadinanza in età liberale: l’insegnamento dei “Diritti e doveri del cittadino’’ nelle scuole italiane dall’Unità al fascismo". È il titolo del primo incontro nell’ambito del corso di formazione online "Scuola e educazione dall’Unità al secondo dopoguerra", promosso dall’Istituto Storico di Macerata e in programma domani dalle 17 alle 19. Il seminario vedrà come relatore il professor Roberto Sani. Iscrizione obbligatoria al link: https:bit.ly3Hot5l5. Sarà possibile seguire il seminario anche in diretta streaming sul canale Youtube dell’Istituto Storico di Macerata: https:bit.ly2RglXPN. Il prossimo incontro è in programma giovedì 19 e tratterà il dibattito sull’introduzione dell’educazione civica nelle scuole nell’Italia del secondo dopoguerra.