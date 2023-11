Incontro su viabilità e sicurezza

Appuntamento domani alle 18 nell’aula magna dell’istituto d’istruzione superiore Lucatelli di Tolentino il comandante della Polizia locale, il commissario David Rocchetti, terrà un incontro sulle problematiche inerenti la viabilità della città. Mercoledì, sempre alle 18 ma nei locali della scuola primaria Grandi (che fa parte dell’istituto comprensivo Don Bosco); anche in questo caso l’istituto, su invito del Comune di Tolentino – settore servizi sociali e scolastici, ha organizzato un incontro con il comandante Rocchetti sulla sicurezza degli alunni all’entrata e all’uscita da scuola. Vista l’importanza della tematica affrontata, la dirigente scolastica raccomanda partecipazione. Anche il consigliere comunale Mirko Angelelli, con delega alla sicurezza, in rappresentanza dell’amministrazione, ha promosso queste iniziative per coinvolgere scuole e cittadini.