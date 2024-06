Incontro sugli Europei alla Bottega del libro

Domani dalle 17.30 alla Bottega del libro si terrà "Campionato Europeo e dintorni... pugni, sputi e mito di una storia mai scritta!", con l’incontro che prevede una ricerca storica audio-video di Danh Onori. Sarà condotto dal professor Edilio Venanzoni, presidente dell’associazione Cosmica, e vi prenderanno parte Guido Garufi (foto) e Maurizio Verdenelli. È un evento dell’associazione Riunite Arti aps in vista degli Europei, con ospiti sorprendenti tra le vecchie e nuove glorie del mondo del calcio. Storia, aneddoti, curiosità, sociologia e filosofia sarnno gli ingredienti. Nell’arco dell’incontro sarà anche consegnata una targa commemorativa in forma di creazione artistica in memoria di Giuseppe Brizi al figlio Gianluca.