Incontro sul colonialismo con Carlo Lucarelli

Lo scrittore Carlo Lucarelli sarà ospite giovedì de dipartimento di Scienze politiche, della comunicazione e relazioni internazionali dell’Università, per un seminario nell’ambito del corso di storia dell’Africa contemporanea del professor Uoldelul Chelati Dirar, che nei suoi studi si è occupato principalmente di storia del Corno d’Africa, in particolare dell’Eritrea e dell’Etiopia in epoca coloniale. Porterà il saluto anche il rettore John McCourt. L’incontro, che si terrà dalle 17 alle 19 nell’aula blu del Polo Pantaleoni, sarà incentrato sul tema del colonialismo italiano, affrontato da un punto di vista storico e letterario.