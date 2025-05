Incontro sul doping all’Ite Gentili

Due quinte dell’Ite Gentili hanno partecipato ad un incontro formativo sul tema del doping nello sport. Il professor Roberto Scendoni, docente di giurisprudenza a Unimc specializzato in medicina legale, ha approfondito un tema di grande attualità e rilevanza, spesso poco discusso tra i banchi di scuola. Il professore ha aperto la lezione con l’ausilio di alcune slide esplicative per poi stimolare un confronto diretto con gli alunni, ponendo domande e incoraggiando il dialogo. Durante la presentazione sono stati affrontati vari aspetti del doping, partendo dalle leggi che ne regolano l’uso a livello internazionale, fino ai dettagli sui controlli antidoping, le sostanze proibite e i metodi illeciti più utilizzati, come la manipolazione chimica e fisica.