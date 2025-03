Incontro sulla nutrizione alla Mozzi Borgetti. La testimonianza di due pallavoliste

Grande partecipazione all’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti per l’incontro "Nutriamoci di benessere", promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di Macerata, che rientra nelle iniziative del progetto "Marzo è Donna". Insieme alla nutrizionista Ludovica Mascitti e alla psicologa Francesca Caldarelli si è parlato di alimentazione consapevole e di connessione tra mente e corpo. A portare la loro testimonianza anche le due pallavoliste della Cbf Balducci Helvia Recina Macerata Giulia Bresciani e Asia Bonelli (nella foto). Un appuntamento che ha permesso di sottolineare, "grazie alla partecipazione di esperte del settore, quanto sia importante ascoltare il proprio corpo e la propria mente - ha detto il vice sindaco e l’assessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità Francesca D’Alessandro -. Si è poi parlato di come riuscire a gestire situazioni di ansia e di stress. Le fasi della vita presentano delle complessità quindi è necessario che si crei armonia tra mente e corpo sia nell’adolescenza, sia nella fase di maturità che in vecchiaia e questo lo si può fare avendo consapevolezza che il benessere si raggiunge con uno stile di vita sano, consci che una sana alimentazione, un buon movimento possono creare un equilibrio psico fisico nella persona". "Un ringraziamento alle pallavoliste della Cbf Balducci Helvia Recina che hanno portato spunti di riflessione significativi. Oggi molti giovani non praticano sport e questo incide sul piano fisico ma anche su quello di una crescita equilibrata anche dal punto di vista psicologico", conclude D’Alessandro.