Incontro sulla politica sanitaria. Il Pd: "Gestione più oculata"

Continuano i confronti e i dibattiti su uno dei temi più importanti per l’azione politica del Pd. Dopo le iniziative dei vari circoli comunali dedicati all’argomento, anche il Circolo di Corridonia si confronta con i cittadini sul futuro della sanità locale. "Il Pd intende portare avanti un’azione politica concreta ed efficace – spiegano gli organizzatori – rendendo la politica sanitaria un’occasione di analisi e ricerca per fornire risposte efficaci ai bisogni di salute delle persone. Il Pd allertato da numeri sempre più preoccupanti, relativi alle liste d’attesa, sollecita la Regione a riconsiderare le misure adottate fino ad ora e a impegnarsi per una gestione più oculata della sanità pubblica. La salute dei cittadini non può essere sacrificata sull’altare di scelte politiche discutibili". L’incontro si svolgerà oggi alle 9.30 all’hotel Camerlengo, in via Santa Maria. Dopo i saluti della segretaria del circolo Anna Teofani e del segretario provinciale Angelo Sciapichetti (nella foto) interverranno: Romano Carancini, consigliere regionale Pd e vicepresidente commissione sanità; Rocco Gravina, responsabile Cisl di Macerata e Simone Salvucci, farmacista delegato Cigl di Macerata.