Incontro sulla sanità, è polemica

Il presidente della Fondazione Ircer di Recanati, Giacomo Camilletti (nella foto), candidato nella civica "Idee in Comune", che fa parte della coalizione che sostiene Antonio Bravi alla ricandidatura a sindaco, si dissocia dall’iniziativa sulla sanità programmata per oggi alle 18.30 nella sala conferenze degli Ircer di via Calcagni. Il tema dell’incontro, promosso dalla coalizione di centrodestra con Pepa sindaco, verte su "Servizi Socio Sanitari per Recanati e per il territorio". Anche se il tema è d’interesse pubblico, alquanto sentito dai cittadini e vedrà la partecipazione del presidente della Regione Francesco Acquaroli e del suo vice e assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il presidente della Fondazione Ircer, Giacomo Camilletti ha avvertito l’obbligo istituzionale di precisare che "l’iniziativa è stata prospettata, dai promotori, come di interesse pubblico, finalizzata, vista l’importanza dell’argomento trattato, ad un coinvolgimento dei cittadini e del personale Ircer, scevro da qualunque valenza e, aggiungo, strumentalizzazione politica di sorta. Al contrario, con stupore, solo oggi, a seguito della lettura delle locandine elettorali, apprendiamo che l’iniziativa che ci è stata proposta, viene utilizzata dai promotori quale strumento di vera e propria campagna elettorale. La Fondazione Ircer Assunta di Recanati, pertanto, si dissocia totalmente dall’uso politico-elettorale dell’iniziativa pur rimanendo aperta a tutte gli eventi pubblici dove interlocutori istituzionali trattino temi inerenti e connessi alla sanità pubblica".