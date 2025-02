Incontro sulla sicurezza stradale con Romoli, Scarponi ed Emiliani

Appuntamento domani alle 21.15, nella sala riunioni dell’oratorio Don Bosco di Porto Potenza, per l’incontro "Nessun limite alla sicurezza". L’iniziativa è promossa dal gruppo Mente e Corpo in Movimento, dall’associazione Manuel Biagiola e dalla Fondazione Michele Scarponi, con il patrocinio del Comune. A portare i saluti saranno Marina Romoli, Piero Bonarini dell’associazione Vittime della strada e Silvia Emiliani dell’associazione Biagiola. La serata sarà condotta dalla pedagogista clinica Barbara Morgoni del gruppo Mente e Corpo in Movimento. Relatore sarà Marco Scarponi, presidente della Fondazione che porta il nome del fratello Michele, il grande campione di ciclismo morto nel 2017 per un investimento stradale.