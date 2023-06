Incontro sulla SLA e altre malattie neuromuscolari, l'Avulss incontra la Biblioteca BiblioLoro

Organizzato dall’Avulss insieme alla Biblioteca BiblioLoro, questa sera, alle 21, nella splendida cornice dell’Orto dei pensieri di Loro Piceno, ci sarà un incontro per parla della Sla (Sclerosi laterale amiotrofica) e di altre malattie neuromuscolari. Ci saranno la dottoressa Cristina Petrelli, neurologa dell’ospedale di Macerata che da anni segue i pazienti affetti da questa malattia, e Marina Severini, psicologa e psicoterapeuta. L’obiettivo dell’incontro è quello di dare ai cittadini un’occasione di informazione e, nello stesso tempo, costituire un momento formativo per i tanti volontari impegnati nel sociale. La Sla, come noto, è una malattia neuromuscolare inguaribile, ma prendersi cura dei pazienti, con tutti i mezzi possibili, può rallentarne il decorso, garantendo una dignitosa qualità della vita. "Ci si chiede, dunque – sottolinea l’Avulss - quale sia una cura, lì dove la ricerca, seppur con grandi passi in avanti, non ha ancora fornito risposte risolutive. E, quindi, come ciascuno di noi possa contribuire al sostegno dei malati". L’associazione di volontariato è attiva in numerose realtà della provincia. I volontari operano soprattutto nel sostegno a persone fragili, anziani, ospiti di case di riposo e ospedali, persone con disabilità e loro famiglie. La serata si concluderà con un assaggio di specialità loresi.