Incontro sulla viabilità a Fonti San Lorenzo

Si parlerà di viabilità in uno dei quartieri più popolosi di Recanati, Fonti San Lorenzo. L’amministrazione ha convocato i residenti per mercoledì, alle 21.30, nella sede del centro di aggregazione giovanile. In effetti quando, negli anni ’70, iniziò a svilupparsi il quartiere, non si pensò troppo a dotarlo di una rete viaria interna adeguata: si costruirono prima le case e poi le strade. Ne uscì fuori una serie di palazzoni dislocati su tre vie malamente collegate fra di loro e con scarsi parcheggi pubblici. Se a questo si aggiungono le tante famiglie residenti, con auto al seguito, e la scarsità del servizio di trasporto pubblico, ecco che ne viene una viabilità caotica e male organizzata.